Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας στη Νάξο.

Περαστικός που βρέθηκε στο σημείο αντιλήφθηκε τη σορό άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα και άμεσα ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα και την Αστυνομία.

Η σορός μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και εν συνεχεία στο νοσοκομείο Νάξου.

Πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να διέμενε μόνιμα στη Νάξο.

Τα αίτια του θανάτου του και η ταυτοποίηση της σορού, αναμένεται να διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: kykladiki.gr