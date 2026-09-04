Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κόρινθο το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, καθώς εντοπίστηκε σορός στη Διώρυγα.

Πρόκειται για πτώμα γυναίκας ηλικίας 30 με 35 ετών, το οποίο βρέθηκε εντός της θαλάσσιας περιοχής και ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή.

Πηγή: Korinthos Tv