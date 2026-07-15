Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών μετά τον εντοπισμό της σορού μιας γυναίκας, ηλικίας περίπου 40-45 ετών, η οποία βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, να επιπλέει στην θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το korinthostv.gr, οι λιμενικοί προσέγγισαν το σημείο και ξεκίνησαν τη διαδικασία ανάσυρσής της από το νερό.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης ανάσυρσης, η σορός μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ξηρά, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε ήδη κληθεί και περίμενε στο σημείο.

Η σορός της γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σε εξέλιξη η προανάκριση και η ιατροδικαστική έρευνα

Την προανάκριση έχει αναλάβει επίσημα το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής θα διεξαχθεί από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία.