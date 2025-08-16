Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει για τους κατοίκους που διαμένουν κοντά στην κοίτη του ποταμού Πείρου στην Αχαΐα, καθώς εν μέσω του καλοκαιριού μέσα στο ποτάμι βρίσκονται δεκάδες ψόφια ψάρια δημιουργώντας πολύ έντονη δυσοσμία την ώρα που ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την δημόσια υγεία.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις τους, τους στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα. Η διάνοιξη του ποταμού είναι ευθύνη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η εποπτεία για να μη γίνει υποτίθεται αμμοληψία είναι της Κτηματικής. Έτσι έχουν μπλέξει μέσα στον Αύγουστο μέσα στις πολυδαίδαλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, με το πρόβλημα συνεχώς να επιδεινώνεται.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων «ο Πείρος», απέστειλε σχετικές επιστολές προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας και τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας.

Δείτε την επιστολή:

«Προς Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκιων Ζαΐμη

Κοινοποίηση Προς Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας

Κοινοποίηση προς Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας

Παρακαλούμε όπως προβείτε στο καθαρισμό του ποταμού Πείρου (διάνοιξη της κοίτης) και σε όλες τις άμεσες ενέργειες καθώς και ενημέρωση των υπηρεσιών διότι έχουν ψοφήσει αρκετά ψάρια και θα δημιουργηθούν περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και δημόσιας υγείας επειδή στην γύρω περιοχή υπάρχουν αρκετά σπίτια.

Περιμένουμε άμεσα ενέργειες σας

Εκ του ΔΣ

Ο πρόεδρος Δημήτριος Μπαρμπούνης

Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων ο ΄΄Πείρος΄΄».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η παραμικρή ανταπόκριση και οι κάτοικοι εκπέμπουν SOS.