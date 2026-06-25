Σε τροχιά δυναμικών διεκδικήσεων και θεσμικών παρεμβάσεων προχωρά η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Cpt. Dr. Γεώργιο Βάλλη. Με μια αυστηρή και εμπεριστατωμένη επιστολή, η Ένωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές, αναδεικνύοντας τις σοβαρές δυσλειτουργίες και τους νομικούς κινδύνους που κρύβει η βιαστική εφαρμογή της πλατφόρμας e-Ναυλοσύμφωνο.

Η παρέμβαση αυτή απευθύνεται προσωπικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλειο Κικίλια, στους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο Παπαστεργίου, στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή, καθώς και στην ηγεσία του Λιμενικού Σώματος και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Το κυριότερο σημείο τριβής και ανησυχίας εντοπίζεται στην υποχρεωτική χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet των Πλοιάρχων για την καταχώριση των ναυλοσυμφώνων. Η πρακτική αυτή δημιουργεί μια σειρά από στρεβλώσεις, καθώς ο Πλοίαρχος εμφανίζεται στο σύστημα να ενεργεί για λογαριασμό πολλαπλών εταιρειών και σκαφών χωρίς να είναι συμβαλλόμενο μέρος. Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει μια πλασματική εικόνα έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο προσωπικό του ΑΦΜ, με απρόβλεπτες φορολογικές και διοικητικές συνέπειες. Παράλληλα, λόγω της συχνής μετακίνησης των Πλοιάρχων μεταξύ διαφορετικών σκαφών και ιδιοκτησιών, η χρήση προσωπικών κωδικών θολώνει το τοπίο της ιστορικότητας των καταχωρήσεων. Υπάρχει ορατός κίνδυνος να αποδοθούν ευθύνες σε ναυτικούς για πράξεις εταιρειών με τις οποίες δεν έχουν πλέον καμία εργασιακή σχέση, ενώ η απουσία ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού εταιρικής εξουσιοδότησης (delegation) αναγκάζει το σύστημα να βασίζεται σε φυσικά πρόσωπα αντί για εταιρικούς ρόλους, εκθέτοντας σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων.

Την ίδια στιγμή, η Ένωση γίνεται αποδέκτης σωρείας καταγγελιών από Πλοιάρχους, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα σύγχυσης και στα Λιμενικά Τμήματα της χώρας. Παρατηρείται σοβαρό έλλειμμα εκπαίδευσης και επιχειρησιακής γνώσης από την πλευρά των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, τα οποία αδυνατούν να δώσουν σαφείς απαντήσεις και οδηγίες, λόγω έλλειψης ενημέρωσης από την κεντρική διοίκηση. Επιπλέον, η ενεργοποίηση του συστήματος έγινε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα στην αιχμή της ναυτικής και τουριστικής περιόδου, καθιστώντας αδύνατη την ομαλή προσαρμογή του κλάδου. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης, Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης, η υφιστάμενη εφαρμογή του συστήματος μεταφέρει στην πράξη διοικητικό, φορολογικό και νομικό βάρος από τα νομικά πρόσωπα σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς αντίστοιχη θεσμική κατοχύρωση, γεγονός που απαιτεί άμεση θεσμική διόρθωση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών ζητά την άμεση και δεσμευτική διευκρίνιση του ρόλου και της νομικής θέσης του Πλοιάρχου μέσα στην πλατφόρμα, καθώς και τη θεσμοθέτηση εταιρικών λογαριασμών και εξουσιοδοτημένων χρηστών μέσω μηχανισμού delegation του Taxisnet. Επιπλέον, αιτείται την άμεση παράταση του πιλοτικού και δοκιμαστικού σταδίου έως το τέλος της τρέχουσας ναυτικής περιόδου, ώστε να καταγραφούν και να διορθωθούν όλες οι δυσλειτουργίες.

Ο κλάδος ξεκαθαρίζει ότι η καθολική εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να εξεταστεί μόνο από την επόμενη ναυτική περίοδο, αφού προηγηθεί συστηματική εκπαίδευση τόσο των Λιμενικών Αρχών όσο και των εμπλεκόμενων επαγγελματιών. Η εύρυθμη λειτουργία του ελληνικού yachting απαιτεί ψηφιοποίηση με ασφάλεια, και όχι βιαστικές κινήσεις που φορτώνουν με άδικα βάρη τους Έλληνες Πλοιάρχους.