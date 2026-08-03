Ένα επικίνδυνο περιστατικό είχε αίσιο τέλος το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, όταν στις 19:30 το Λιμεναρχείο Σαρωνικού σήμανε συναγερμό για έναν αγνοούμενο 45χρονο λουόμενο στην 2η Παραλία Γλυφάδας.

Η κινητοποίηση της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ) ήταν ακαριαία. Ο χειριστής του ναυαγοσωστικού σκάφους, Παντελής, μαζί με τον ναυαγοσώστη σκάφους, Νίκο, απέπλευσαν αμέσως για την περιοχή. Την ίδια στιγμή, η ναυαγοσώστρια βάθρου, Δανάη, ξεκίνησε εξονυχιστική έρευνα κολυμπώντας από την ακτή, ενώ το σκάφος χτένιζε τη θαλάσσια ζώνη.

Σε στενό συντονισμό με το Λιμενικό Σώμα, οι έρευνες επεκτάθηκαν γρήγορα εκτός των ορίων της οργανωμένης ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Η επιμονή της ομάδας απέδωσε καρπούς όταν ο 45χρονος εντοπίστηκε τελικά έξω από την 3η Μαρίνα, εντελώς εκτός οριοθέτησης και σε μεγάλη απόσταση από την ακτή, εμφανώς εξαντλημένος.

Με προσεκτικούς και ακριβείς χειρισμούς, το σκάφος πλησίασε τον κολυμβητή με ασφάλεια. Ο Νίκος τον ανέβασε στο σκάφος, όπου του παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες και αξιολογήθηκε η κατάσταση της υγείας του.

Ο διασωθείς μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην 3η Μαρίνα, όπου παραδόθηκε στα στελέχη του Λιμενικού και, λίγο αργότερα, στην ανακουφισμένη μητέρα του που τον αναζητούσε.

Η επιτυχημένη αυτή επιχείρηση αποτελεί ζωντανή απόδειξη του υψηλού επαγγελματισμού, της ετοιμότητας και της άψογης συνεργασίας μεταξύ των ναυαγοσωστών της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ και του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.

Θερμά συγχαρητήρια στον Παντελή, τον Νίκο και τη Δανάη για την αφοσίωσή τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.