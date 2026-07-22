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Το πρωί της Τετάρτης στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σώθηκε η ζωή ενός 61χρονου, χάρη στην ακαριαία και αποτελεσματική παρέμβαση των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Ο 61χρονος άνδρας κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του μετά από καρδιακή ανακοπή, θέτοντας σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μια Κινητή Ιατρική Μονάδα, στελεχωμένα συνολικά από τέσσερις διασώστες και έναν ιατρό.

Η εξειδικευμένη ομάδα εφάρμοσε αμέσως τα διεθνή πρωτόκολλα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, επιστρατεύοντας Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή, καθώς και ειδική συσκευή μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων.

#ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ #ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ #ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Σήμερα 22/07/2026 οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής άνδρα 61 ετών στην οικία του στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική… pic.twitter.com/1bSuxCVdLT — Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) July 22, 2026

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση του ασθενούς επί τόπου για την πλήρη υποστήριξη των ζωτικών του λειτουργιών.

Χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια, ο 61χρονος ανέκτησε αυτόματη κυκλοφορία.

Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του στο σημείο, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για την περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη φροντίδα του.

Πηγή: thestival