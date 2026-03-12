Τις τελευταίες ημέρες, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει περιπολίες στον κόλπο της Σούδας χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), εστιάζοντας κυρίως στις περιοχές γύρω από τις ναυτικές εγκαταστάσεις του Μαραθίου, όπου ελλιμενίζονται και τροφοδοτούνται πλοία του αμερικανικού ναυτικού.

Από τις εγκαταστάσεις αυτές, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν δύο τύπους USV, τα SEASAT Lightfish και τα Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), προσθέτοντας έτσι ένα επιπλέον επίπεδο παρακολούθησης της κίνησης εντός του κόλπου της Σούδας.

Αρχικά, υπήρξε παρανόηση, καθώς κάποιοι πίστεψαν ότι επρόκειτο για τα ταχύπλοα σκάφη ασφαλείας της βάσης στο Μαράθι. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τέσσερα θαλάσσια drones που έχουν επιστρατευθεί από τις ΗΠΑ για να εκτελούν συνεχείς, 24ωρες περιπολίες στην είσοδο του κόλπου και πέριξ της ναυτικής βάσης στο Μαράθι.

Η ευρύτερη περιοχή έχει μεγάλο στρατιωτικό ενδιαφέρον: εκτός από τις αμερικανικές εγκαταστάσεις, εκεί βρίσκονται το αεροδρόμιο του Ακρωτηρίου, που εξυπηρετεί τις αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις, καθώς και ο ναύσταθμος Κρήτης του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι Αμερικανοί αξιοποιούν αυτές τις υποδομές για να ενισχύσουν την παρακολούθηση γύρω από το Μαράθι, ενώ είναι σαφές ότι ολόκληρη η περιοχή Ακρωτηρίου – Σούδας παραμένει σε διαρκή επιφυλακή.

Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι σε συμφωνία με την αυξημένη ετοιμότητα που ισχύει για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Ήδη από την προηγούμενη φάση της έντασης με το Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, είχαν αναπτυχθεί για την προστασία της Σούδας συστήματα αντιμετώπισης drones και UAV, όπως τα M-LIDS. Την «ομπρέλα» ασφαλείας, όπως και τότε, παρέχουν τα κινητά αντιαεροπορικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς Patriot της Raytheon, προορισμένα για την αντιμετώπιση πιθανών πυραυλικών απειλών.

Τα Seasats και οι δυνατότητές τους

Τα SEASAT είναι αυτόνομα ρομποτικά σκάφη, κατασκευής ΗΠΑ, γνωστά και ως Seasats Autonomous Surface Vehicles (ASVs). Πρόκειται για σύγχρονα μη επανδρωμένα θαλάσσια ρομπότ, σχεδιασμένα για μακροχρόνιες αποστολές χωρίς πλήρωμα. Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και αισθητήρων, μπορούν να πλοηγούνται αυτόνομα, να εντοπίζουν εμπόδια και να εκτελούν προκαθορισμένες αποστολές.

Υπάρχουν σε διάφορους τύπους· ορισμένα έχουν μήκος 4 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα και κινούνται με ηλιακή ενέργεια, επιτρέποντάς τους να παραμένουν στη θάλασσα για εβδομάδες ή ακόμα και μήνες. Τα USV χρησιμοποιούνται για επιτήρηση, αναγνώριση, ηλεκτρονικό πόλεμο και περιπολίες από το Αμερικανικό Ναυτικό, ενώ έχουν και επιστημονικές εφαρμογές.

Με πληροφορίες από: Flashnews.gr