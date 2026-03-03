Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ είχε τεθεί τον τελευταίο μήνα ο Γεωργιανός υπήκοος, ο οποίος προσήχθη από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για κατασκοπεία της Νατοϊκής βάσης της Σούδας.

Πληροφορίες από αρμόδιες πηγές κάνουν λόγο για ενδείξεις κατασκοπευτικής δραστηριότητας, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό που παραπέμπει σε τέτοιου είδους δράση.

Ο 36χρονος είχε φωτογραφίσει μεταξύ άλλων, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο απέπλευσε από τη Σούδα στις 26 Φεβρουαρίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Γεωργιανός έφτασε στα Χανιά στις 2 Φεβρουαρίου με απευθείας πτήση από τη Γερμανία. Σε όλο το διάστημα της παραμονής του φέρεται να κινούνταν περιμετρικά του κόλπου της Σούδας, προκαλώντας το ενδιαφέρον των αρχών.

Οι υπηρεσίες τον έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση από την πρώτη στιγμή της άφιξής του, όταν και νοίκιασε δωμάτιο σε ξενοδοχείο στον κόλπο. Στις 16 Φεβρουαρίου επιχείρησε να μετακινηθεί στο ίδιο ξενοδοχείο όπου είχε διαμείνει και ο 26χρονος Αζέρος που είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για κατασκοπεία, ωστόσο δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 36χρονος φέρεται να λάμβανε απευθείας οδηγίες από το Ιράν μέσω εφαρμογής που χρησιμοποιούν Ιρανοί. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στα Χανιά φερόταν να κινείται στην περιοχή, να παρατηρεί και να φωτογραφίζει.

Στις 27 Φεβρουαρίου μετέβη στην Αθήνα και εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς τα στελέχη της ΕΥΠ να γνωρίζουν τον τελικό του προορισμό.

Πριν αναχωρήσει, αποφασίστηκε η προσαγωγή του, ιδίως μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και το προσωρινό «σφράγισμα» της βάσης, εξαιτίας της επίθεσης στο Ιράν, καθώς και των αυξημένων μέτρων ασφαλείας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επισήμως η κράτησή του χαρακτηρίζεται ως προσαγωγή, ωστόσο θεωρείται πιθανό να μετατραπεί σύντομα σε σύλληψη, με απαγγελία κατηγοριών για κατασκοπεία, βάσει και των μέχρι τώρα ευρημάτων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση προστίθεται σε εκείνη του Ιουνίου στη Σούδα, όταν είχε συλληφθεί 26χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για κατασκοπεία.

Θυμίζουμε ότι ο νεαρός Αζέρος, διέμενε επίσης σε ξενοδοχείο με θέα προς τον κόλπο και κατέγραφε με φωτογραφική μηχανή τις κινήσεις πολεμικών πλοίων κατά την είσοδο και έξοδό τους από τον ναύσταθμο.

Από την άφιξή του στην Κρήτη στις 18 Ιουνίου έως και τη σύλληψή του στις 22/6 είχε τραβήξει τουλάχιστον 5.000 φωτογραφίες, δηλαδή περίπου 1.000 ημερησίως. Τα αρχεία φέρεται να τα κρυπτογραφούσε με ειδικό λογισμικό encryptor και να τα απέστελλε σε άγνωστο παραλήπτη, διαγράφοντάς τα λίγο αργότερα.

Μία ημέρα πριν από τη σύλληψη του 26χρονου, είχε προηγηθεί στην Κύπρο η σύλληψη ενός 44χρονου, επίσης από το Αζερμπαϊτζάν που κινούταν γύρω από τις Βρετανικές βάσεις και κατηγορήθηκε για κατασκοπευτική δράση υπέρ του Ιράν.

Κατά πληροφορίες, χρησιμοποιούσε παρόμοιο λογισμικό κρυπτογράφησης και κατέγραφε τις κινήσεις στρατιωτικών μέσων στη βρετανική βάση της Λεμεσού.

Συνελήφθη και Τούρκος υπήκοος ως ύποπτος για κατασκοπεία

Την ίδια ώρα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν και την προσαγωγή ενός Τούρκου υπηκόου στη Σούδα, ο οποίος φέρεται να φωτογράφιζε τις κινήσεις των πλοίων. Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αυτή δεν φαίνεται να συνδέεται με οργανωμένο δίκτυο κατασκοπείας ούτε να έχει το ίδιο βάρος με την πρώτη περίπτωση, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι ουσιώδες από τον έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου.