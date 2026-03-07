Ένας 48χρονος υπήκοος Σουδάν συνελήφθη έξω από τη ΓΑΔΑ, αφού απειλούσε ότι θα πυροδοτήσει χειροβομβίδες που είχε στην κατοχή του. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, επρόκειτο για δύο αμυντικές χειροβομβίδες τσεχικής κατασκευής, οι οποίες ήταν πλήρως λειτουργικές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα αποσπώντας την προσοχή του. Με αυτόν τον τρόπο τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Αμέσως μετά, στο σημείο κλήθηκαν πυροτεχνουργοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο που έφερε μαζί του.

ΓΑΔΑ: Ποιος είναι ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχτεί με χειροβομβίδες – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – https://t.co/rHUvzrMk4g pic.twitter.com/keon0lfi1d — lawandorder.gr (@lawandordergr) March 6, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας έφτασε έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης και άρχισε να ζητά επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει, προειδοποιώντας ότι θα προκαλέσει έκρηξη. Έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι είχε μαζί του δύο αμυντικές χειροβομβίδες τσεχικής προέλευσης, έτοιμες προς χρήση.

Ο 48χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «ψάχνω στα σκουπίδια για διάφορα πράγματα. Τις βρήκα κοντά στην περιοχή της ακρόπολης».

Οι δύο αμυντικές χειροβομβίδες, τσεχικής κατασκευής, ήταν μέσα σε ένα πλαστικό τάπερ και διατηρημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεαστούν από την υγρασία. Οι αστυνομικοί εκτιμούν, σε πρώτη φάση, ότι κάποιος τις είχε αφήσει εκεί καθώς δεν ήθελε να τις έχει πχ μέσα στο σπίτι του ή σε κάποιον χώρο που θα μπορούσε να συνδεθεί.

Ωστόσο, γνωρίζοντας το σημείο όπου τις είχε κρύψει η πρόσβαση ήταν εύκολη. Άγνωστο βέβαια παραμένει ποιος είναι αυτός που τις είχε αφήσει στο συγκεκριμένο σημείο, που θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει και την χρονική στιγμή που τις είχε αφήσει.

Γνώριμος των αρχών

Ο 48χρονος Σουδανός που συνελήφθη έξω από τη ΓΑΔΑ δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία.

Συγκεκριμένα:

Την 16/05/2008 συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Λαθρ/σης Αθηνών για παράβαση του νόμου «Περί αλλοδαπών».

Την 31/08/2008 συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Λαθρ/σης Αθηνών για παράβαση του νόμου «Περί αλλοδαπών».

Την 23/08/2009 συνελήφθη για παράβαση του νόμου «Περί αλλοδαπών».

Την 24/02/2020 συνελήφθη από το Τ.Α. Εξαρχείων για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών

Την 19/06/2020 συνελήφθη από το Τ.Α. Ομονοίας διότι εκκρεμούσε σε βάρος του δικαστική απόφαση.

Την 02/07/2021 αποφυλακίστηκε από το Κ.Κ. Κορυδαλλού.

Την 25/07/2022 συνελήφθη από το Τ.Α. Κυψέλης, για «Υπόθαλψη»

Την 28/08/2023 συνελήφθη από το Α.Τ. Ομονοίας για παράβαση του Νομου «Περί όπλων».

Την 18/02/2024 συνελήφθη από το Τ.Α. Εξαρχείων για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών

Την 11/04/2024 συνελήφθη από το Τ.Α. Ομονοίας για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών

Την 25/06/2024 συνελήφθη από την Υ.Α.Α./Τ.Δ.Α. για «Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος» και «Περί όπλων».

Την 16/09/2024 συνελήφθη από το Α.Τ. Ομονοίας για παράβαση του «Κώδικα Μεταναστευτικής και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

Την 02/01/2025 συνελήφθη από το Τ.Α. Ομονοίας για «Απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία».

Την 24/02/2025 συνελήφθη από το Α.Τ. Ομονοίας για παράβαση του Νομου «Περί όπλων».

Την 25/05/2025 συνελήφθη από το Τ.Δ.Ε.Ε. Ομονοίας για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών

Την 02/10/2025 συνελήφθη από το Τ.Δ.Ε.Ε. Αγίου Παντελεήμονα διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του διωκτικά έγγραφα και διατάχθηκε η σύλληψή του.

Την 03/03/2026 αποφυλακίστηκε από το Κ.Κ. Κορυδαλλού.