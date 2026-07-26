Άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν κατέβηκε στις ράγες του Μετρό στον σταθμό της Αγίας Παρασκευής και άρχισε να περπατά μέσα στο τούνελ με κατεύθυνση το Χαλάνδρι, το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατέβηκαν στις γραμμές με κίνδυνο της ζωής τους, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τον άνδρα έπειτα από άγρια συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης τους επιτέθηκε και φώναζε θρησκευτικά συνθήματα.

Η εισβολή στις γραμμές και η κινητοποίηση της ΔΙΑΣ

Περίπου στις 15:25, το Κέντρο Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε ότι ένας άνδρας ξένης καταγωγής, κατέβηκε από την αποβάθρα του σταθμού Αγία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στο τούνελ, στην κατεύθυνση προς τον σταθμό Χαλάνδρι.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, κατευθύνθηκαν άμεσα στο σημείο.

Περίπου 10 λεπτά αργότερα, στις 15:35 έφτασαν στον σταθμό του Χαλανδρίου και ενημερώθηκαν από τον σταθμάρχη ότι ο άνδρας βρισκόταν ήδη περίπου 200 μέτρα μέσα στο τούνελ, προς την Αγία Παρασκευή, στο ρεύμα προς Δουκίσσης Πλακεντίας.

Επικίνδυνη επέμβαση μέσα στο τούνελ

Οι αστυνομικοί κατέβηκαν στις γραμμές και προχώρησαν στο εσωτερικό της σήραγγας, διατρέχοντας αυξημένο κίνδυνο.

Όταν εντόπισαν τον άνδρα στα 200 μέτρα από την αποβάθρα, τον κάλεσαν να βγει έξω.

Εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις εντολές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να πλησιάσουν για να τον ακινητοποιήσουν.

Άγρια συμπλοκή και σύλληψη στις ράγες

Τότε ο άνδρας άρχισε να προβάλλει σθεναρή αντίσταση, σπρώχνοντας τους αστυνομικούς και προσπαθώντας να διαφύγει. Η ένταση κλιμακώθηκε ακαριαία, με τη συμπλοκή να λαμβάνει χώρα δίπλα στις ηλεκτροφόρες εγκαταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου, ο Σουδανός άρχισε να φωνάζει «Αλλάχ Άκμπαρ», ενώ επιτέθηκε στους αστυνομικούς με κλωτσιές, γροθιές, αγκωνιές και κεφαλιές, φτύνοντάς τους παράλληλα.

Παρά τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν, να του φορέσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν έξω από το τούνελ.