Κοκαΐνη, κάνναβη και όπλα είχε μεταξύ άλλων, στην κατοχή του Στρατιωτικός (ΕΠΟΠ) που συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (16/01) στο Σουφλί μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως ο συλληφθείς έκανε διακίνηση ναρκωτικών.

Στην κατοχή του βρέθηκαν περισσότερα από 100 γραμμάρια κοκαΐνης, περίπου 1,5 κιλό κάνναβη, ζυγαριές και ένα σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο ΕΠΟΠ εκτός από ναρκωτικά είχε και όπλα και μάλιστα μία σιδερογροθιά, τέσσερα μαχαίρια και ένα γκλοπ.

Σημειώνεται ότι κατά την προσαγωγή του ο στρατιωτικός, αντιστάθηκε ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες προσήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης τέσσερις Στρατιωτικοί, οι δύο έμειναν ελεύθεροι ενώ ο συγκεκριμένος και ένας ακόμα ΕΠΟΠ κρατούνται για να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ξάνθης.

Πηγή: evrosnews