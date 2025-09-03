Τα εννιά από τα 49 μέλη της μαφίας των Χανίων ήταν αυτά που διατηρούσαν την… γκαλερί όπλων, πραγματοποιώντας επιδείξεις προκειμένου να πείσουν τους πιθανούς αγοραστές για το παράνομο προϊόν.

Η ομάδα διακίνησης οπλισμού και πυρομαχικών αποτελούταν από εννέα άνδρες που επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω Viber, Telegram, Signal και άλλων ασφαλών διαδικτυακών εφαρμογών. Η πώληση και ο «δειγματισμός» πραγματοποιούνταν επίσης μέσα από τα προαναφερόμενα apps.

Οι προμηθευτές απέστελλαν με φωτογραφίες τα πυροβόλα όπλα σε ενδιαφερόμενους πελάτες – αγοραστές. Για λόγους ασφαλείας είχαν αναπτύξει τη δική τους αργκό, αποκαλώντας τα πυρομαχικά «προσκλητήρια» ή «κουφέτα», ενώ για να περιγράψουν τα πυροβόλα όπλα χρησιμοποιούσαν επίσης διάφορες έννοιες, όπως «κοντό», «μακρύ», «μικρό» κλπ.

Όντας ιδιαίτερα προσεκτικοί, οι διακινητές λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, διατηρώντας ενεργοποιημένη την επιλογή «αυτόματης διαγραφής μηνυμάτων», η οποία είχε περιθώριο 30 δευτερολέπτων.

Η γκάμα του οπλισμού που προσέφεραν ήταν εκτενής, περιέχοντας όλων των ειδών τα όπλα, από πιστόλια μέχρι πυροβόλα.

Τα παζάρια για το «κοντό» και το «μακρύ»

Ενδεικτικά, η «Ζούγκλα» παραθέτει μερικούς από τους διαλόγους μεταξύ των μελών της μαφίας, που συζητούν το «τιμολόγιο» της αγοραπωλησίας των όπλων.

Σε αυτούς, ο Μ.Α. και ο Κ.Γ. συνομιλούν αναφερόμενοι σε πολεμικά τυφέκια, τύπου Καλάσνικοφ (Kalashnikov). Το όπλο χωρίς κοντάκι το αποκαλούν «κοντό» και το κοστολογούν στις 5.000 ευρώ, ενώ αυτό που έχει κοντάκι το λένε «μακρύ» και στοιχίζει 4.500 ευρώ.

Κ.Γ. : Πόσο;

: Πόσο; Μ.Α. : Για ποιο ενδιαφέρεσαι;

: Για ποιο ενδιαφέρεσαι; Κ.Γ. : Όλα. Τιμές για το καθένα πες μου.

: Όλα. Τιμές για το καθένα πες μου. Μ.Α. : Το κοντό 5.000 και το δεύτερο 4,5.

: Το κοντό 5.000 και το δεύτερο 4,5. Κ.Γ. : Χαχαχαχα, θα δώσετε το μακρύ 4,5;

: Χαχαχαχα, θα δώσετε το μακρύ 4,5; Κ.Γ. : Εγώ τα έστειλα 4 το κοντό, 3,3 το μακρύ. Πώς τα πήγατε εκεί πάνω, δεν ξέρω. Αυτά τα έχω στείλει εγώ όλα στην αγορά, το τελευταίο 3,5 ευρώ.

: Εγώ τα έστειλα 4 το κοντό, 3,3 το μακρύ. Πώς τα πήγατε εκεί πάνω, δεν ξέρω. Αυτά τα έχω στείλει εγώ όλα στην αγορά, το τελευταίο 3,5 ευρώ. Μ.Α. : Μπρε φίλε φέρε το εσύ 3,3 και πάει για αγορά και θα φοράς ΤΕΙ επί τόπου.

: Μπρε φίλε φέρε το εσύ 3,3 και πάει για αγορά και θα φοράς ΤΕΙ επί τόπου. Κ.Γ. : Και το άλλο το μακρύ 3.

: Και το άλλο το μακρύ 3. Μ.Α. : Σου είπα για τα 2 πρώτα.

: Σου είπα για τα 2 πρώτα. Κ.Γ. : Αυτό εδώ 3,5. Το θέλει; Σαν καινούριο. Αλβανός.

: Αυτό εδώ 3,5. Το θέλει; Σαν καινούριο. Αλβανός. Μ.Α. : Φέρε το να το δούμε.

: Φέρε το να το δούμε. Κ.Γ.: Εσείς θα έρθετε να το δείτε άμα θέτε. Με τα λεφτά μαζί.

Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Νωρίτερα ανακοινώθηκε πως με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όλων των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχουν προκύψει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό, για αυτό και αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων Αρχών του εξωτερικού.