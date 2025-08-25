Το αγαπημένο street food των Ελλήνων, το σουβλάκι, έχει ραγδαία αύξηση στην τιμή του και σταδιακά μετατρέπεται από «λαϊκό έδεσμα», σε είδος πολυτελείας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Creta24 που βασίστηκε σε στοιχεία από ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, καταγράφηκαν τιμές-σοκ σε ψητοπωλεία της Κρήτης και της Αττικής.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η τιμή για ένα πιτόγυρο έχει πλέον ξεπεράσει τα 6 ευρώ, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 6,50 ευρώ.

Ένα ποσό που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζε εξωπραγματικό για ένα τυλιχτό, όταν η τιμή του κυμαινόταν κοντά στα 2,50 ευρώ.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Με Μητσοτάκη, στην Κρήτη, 6,50 € ο γύρος σουβλάκι! pic.twitter.com/G8NMHIhoKj — Fotis Lazos (@lazos_fotis) August 25, 2025

Η ακρίβεια ωστόσο δεν σταματά στην Κρήτη.

Και στην Αττική, οι τιμές ξεκινούν από 3,70 ευρώ για ένα τυλιχτό, ενώ σε πολλά καταστήματα φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 5,20 ευρώ.

Ακόμα και το απλό καλαμάκι, χωρίς πίτα ή έξτρα υλικά, τιμάται πλέον από 2,40 έως 3,70 ευρώ.

Επιπλέον, οι μερίδες γύρου ή μερίδας με σουβλάκι, φτάνουν πλέον τα 11 έως και 13,50 ευρώ, κάνοντας ένα παραδοσιακό γεύμα να μοιάζει με έξοδο σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας.

Οικογενειακό γεύμα με… λογαριασμό

Για μια μέση τετραμελή οικογένεια που θα θελήσει να απολαύσει δύο τυλιχτά ανά άτομο, το κόστος αγγίζει πλέον τα 30 έως 40 ευρώ.

Ποσό που, για ένα φαγητό που θεωρείται “γρήγορο” και “οικονομικό”, είναι απαγορευτικό για πολλά νοικοκυριά.

Τι λέει η αγορά

Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να παραμένουν υψηλές – αν όχι να αυξηθούν περαιτέρω. Οι ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, όπως το κρέας, το λάδι, τα λαχανικά και οι πίτες, σε συνδυασμό με τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα, όπως ενοίκια, ρεύμα και μισθοί, διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο της εστίασης.

Πλέον, η τιμή του τυλιχτού φαίνεται να σταθεροποιείται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι στο παρελθόν, κάνοντας το παραδοσιακό σουβλάκι… είδος προς σκέψη.