Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των φαντάρων προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, κατά την επιστροφή οχήματος μεταφοράς προσωπικού της 6ης ΤΑΞΥΠ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες και το φωτογραφικό υλικό, πρόκειται για πραγματικό περιστατικό και όχι για υπόθεση ή εκτίμηση. Στο ελαστικό του οχήματος αναγράφεται ως ημερομηνία κατασκευής η 37η εβδομάδα του 2013, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για ελαστικό ηλικίας περίπου 13 ετών.

Το όχημα, mini bus που μετέφερε 18 ατόμα, μεταξύ αυτών φαντάροι, αλλά και οικογενειάρχες, είχε πραγματοποιήσει δρομολόγιο στο πλαίσιο μεταφοράς οχημάτων της 6ης ΤΑΞΥΠ προς την Αθήνα. Κατά την επιστροφή, και ενώ κινούνταν με ταχύτητα περίπου 100 χιλιομέτρων την ώρα, υπέστη αστοχία ελαστικού.

Ο οδηγός, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, κατάφερε να οδηγήσει το όχημα με ασφάλεια εκτός του οδοστρώματος. Ακολούθησε η λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια διερχόμενη νταλίκα πέρασε ξυστά από το ακινητοποιημένο όχημα, καθώς ο οδηγός της δεν είχε προλάβει να αντιληφθεί εγκαίρως την αβαρία.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι τραγικό. Οι επιβαίνοντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο και, σύμφωνα με την καταγγελία, γλίτωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το περιστατικό αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα: η ασφάλεια των μετακινήσεων του προσωπικού δεν μπορεί να επαφίεται στα αντανακλαστικά ενός οδηγού ή στην τύχη.

Το ζήτημα δεν αφορά απλώς ένα μηχανικό πρόβλημα. Αφορά την ασφάλεια ανθρώπων που καλούνται να μετακινηθούν για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για όχημα που μεταφέρει προσωπικό σε εθνικές οδούς και με ταχύτητες της τάξης των 100 χιλιομέτρων την ώρα, η κατάσταση των ελαστικών και συνολικά η καταλληλότητα του οχήματος αποτελούν ζήτημα ζωής και όχι τυπικής γραφειοκρατικής συμμόρφωσης.

Την ίδια στιγμή, τίθεται και ένα ευρύτερο ερώτημα για τις προτεραιότητες: είναι δυνατόν να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για επιδόματα διοίκησης ύψους 500 και 300 ευρώ για ανώτατα στελέχη, αλλά να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού, λόγω της κατάστασης των ελαστικών ενός οχήματος;

Το περιστατικό της 13ης Αυγούστου δεν πρέπει να ξεχαστεί ούτε να αντιμετωπιστεί ως μία ακόμη «ατυχία». Χρειάζεται πλήρης και διαφανής διερεύνηση: ποιοι έλεγχοι έγιναν, ποιος τους έκανε, ποιος ενέκρινε την κυκλοφορία του οχήματος και, κυρίως, τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην υπάρξει επανάληψη.

Γιατί αυτή τη φορά υπήρξε ένας ψύχραιμος οδηγός και λίγα εκατοστά τύχης. Την επόμενη φορά, όμως, η τύχη μπορεί να μην είναι αρκετή.