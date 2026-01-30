Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση που πλήττει την Ήπειρο τις τελευταίες ώρες, με κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αποκλεισμούς χωριών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σημειώθηκε εκτεταμένη κατολίσθηση στον δρόμο που οδηγεί στο ορεινό χωριό Ματσούκι του νομού Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η πρόσβαση προς τον οικισμό. Οι ζημιές εντοπίζονται περίπου δύο χιλιόμετρα πριν από την είσοδο του χωριού, ενώ καθίζηση έχει υποστεί και το έδαφος στο κέντρο του Ματσουκίου.

Μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας αναμένεται να επιχειρήσουν για το άνοιγμα του δρόμου, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας σκαπτικό μηχάνημα βρισκόταν σε επιφυλακή, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού υγείας. Οι κάτοικοι παραμένουν αποκλεισμένοι από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, το χωριό, όπως και άλλοι οικισμοί της περιοχής, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης, εξαιτίας των κατολισθήσεων που έχουν επηρεάσει το δίκτυο.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα από το νέο κύμα κακοκαιρίας έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην Ήπειρο. Οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται στο όριο της υπερχείλισης, ενώ καλλιέργειες έχουν πλημμυρίσει στον δήμο Φιλιατών, στην περιοχή της Σαγιάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η βροχόπτωση σε ορισμένες περιοχές της Ηπείρου έφτασε έως και τα 150 χιλιοστά, ενώ στα ορεινά καταγράφεται και χιονόπτωση. Συνολικά, είκοσι σκαπτικά μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δρόμοι και να αποκατασταθούν οι ζημιές.