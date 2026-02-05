Πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης παρατηρούνται στην Ηλεία, κυρίως στις περιοχές που διασχίζει ο ποταμός Ενιπέας, ενώ και στην πόλη του Πύργου η σφοδρή νεροποντή προκάλεσε συσσώρευση υδάτων, ακόμη και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νικόλαος Κοροβέσης «τα σοβαρότερα φαινόμενα εντοπίζονται στις περιοχές Παλαιοβαρβάσαινα, Κάτω Σαλμώνη, Στρέφι, Καρούτες και Πλάτανος, καθώς η άνοδος των υδάτων του ποταμού έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα».

Σημείωσε επίσης ότι «από το πρωί, συνεργεία της Πολιτική Προστασίας έχουν αναπτυχθεί σε αρκετά σημεία και κυρίως στις γέφυρες του ποταμού, όπου σε μία εξ αυτών, στην περιοχή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, προκλήθηκε σοβαρή ζημιά, όχι μόνο στην κατασκευή, αλλά και σε αγωγό ύδρευσης που μπορεί να προκαλέσει διακοπή υδροδότησης σε Αρχαία Ολυμπία και Πύργο».

Κατολισθητικά φαινόμενα σημειώθηκαν στην Eθνική Oδό Πύργου – Ολυμπίας, στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες και με τη χρήση μηχανημάτων απομακρύνθηκαν τα χώματα που είχαν πέσει στο οδόστρωμα. Ανάλογα φαινόμενα σημειώθηκαν και στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή Χανάκια, τα οποία αντιμετωπίστηκαν.

Άνοδος της στάθμης των υδάτων παρατηρείται στους ποταμούς Αλφειό και Νέδα, – στα σύνορα Ηλείας – κοντά στο Γιαννιτσοχώρι, όπου συνεργεία της Περιφέρειας έχουν αναπτυχθεί και πραγματοποιούν επεμβάσεις κυρίως στις περιοχές των γεφυρών των ποταμών.

Νωρίτερα εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης, σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Κεραία του Δήμου Πύργου. Σχολεία πλημμύρισαν, κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους και δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στον συγκεκριμένο Δήμο. Καθιζήσεις δρόμων άνοιξαν τρύπες, αποκλείοντας τους ανθρώπους στα σπίτια τους.

Σε πολλές κοινότητες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας οι κεντρικοί δρόμοι είναι αδιάβατοι, καθώς έχουν υπερχειλίσει τα ρέματα, με αποτέλεσμα το νερό να έχει μπει μέσα στα χωριά, παρασέρνοντας φερτά υλικά. Σημειώνονται πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις δρόμων και το οδικό δίκτυο έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα.

Στην Τριφυλία επίσης ήχησε μήνυμα του 112 εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, με τους δρόμους να γίνονται ποτάμια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και patrisnews.com