Τα σοβαρά προβλήματα στα αεροδρόμια της Ιταλίας έχουν επηρεάσει και το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Η αναστάτωση στα ιταλικά αεροδρόμια προκλήθηκε από βλάβη στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες Αρχές να περιορίσουν σημαντικά τον αριθμό των απογειώσεων και των προσγειώσεων.

Σημειώνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες, η εναέρια κυκλοφορία στη γειτονική χώρα μειώθηκε κατά περίπου 50%, ενώ οι καθυστερήσεις στις πτήσεις φτάνουν κατά μέσο όρο τις δύο ώρες.

Το πρόβλημα όμως δεν επηρεάζει μόνο τα αεροσκάφη που αναχωρούν ή κατευθύνονται προς την Ιταλία, καθώς καθυστερήσεις καταγράφονται και σε πτήσεις που χρησιμοποιούν τον ιταλικό εναέριο χώρο προκειμένου να φτάσουν σε πιο μακρινούς προορισμούς.

Συγκεκριμένα οι πτήσεις από και προς τη χώρα μας παρακάμπτουν τον ιταλικό εναέριο χώρο. Οι αλλαγές αυτές στα δρομολόγια επηρεάζουν τον χρόνο των διαδρομών και τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στα ιταλικά αεροδρόμια.

Αναστάτωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» καταγράφονται προβλήματα σε πτήσεις προς και από την Ιταλία. Τα ζητήματα που έχουν προκύψει, σύμφωνα με πληροφορίες, οφείλονται στην τεχνική βλάβη στα ιταλικά συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Συνεπώς, οι καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντοπίζονται τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις, προκαλώντας ένα «ντόμινο» επιπτώσεων.

Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση

Οι ιταλικές Αρχές διευκρίνισαν ότι το πρόβλημα δεν συνδέεται με κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πρόκειται για τεχνική βλάβη στο σύστημα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του.