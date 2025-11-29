Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel στη Θάσο, με το νησί, κυρίως στο βορειοανατολικό του τμήμα, να πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα στις κοινότητες Παναγίας και Ποταμιάς, η νύχτα ήταν δύσκολη για κατοίκους και τις τοπικές Αρχές, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες, προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

Η ορμή των χειμάρρων οδήγησε σε καθιζήσεις, ενώ τμήματα των δρόμων στην Ποταμιά «ξηλώθηκαν». Πολλά ισόγεια σπίτια και αποθήκες πλημμύρισαν, με κατοίκους και συνεργεία να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις επιπτώσεις.

Η δυνατή ροή παρέσυρε φερτά υλικά, βράχια, ακόμη και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας οδηγός παρασύρθηκε με το όχημά του, όμως απεγκλωβίστηκε γρήγορα και είναι καλά στην υγεία του. Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, διακόπηκε προσωρινά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε τουλάχιστον πέντε κλήσεις για απάντληση υδάτων, ενώ συνεργεία του δήμου επιχειρούν για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας των δρόμων και την αντιμετώπιση των ζημιών.

Ο δήμαρχος της Θάσου απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και μέσα στις επόμενες ώρες.