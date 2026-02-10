Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ήπειρος, με εκτεταμένες πλημμύρες να πλήττουν αγροτικές εκτάσεις. Περισσότερα από επτά χιλιάδες στρέμματα στον κάμπο της Λαψίστας έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, καθώς η τάφρος της περιοχής έχει υπερχειλίσει σε πολλά σημεία, οδηγώντας τα νερά μέσα στα καλλιεργήσιμα χωράφια.

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση, αφού το έδαφος αδυνατεί να απορροφήσει τις μεγάλες ποσότητες νερού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς, σε περίπτωση που οι βροχές συνεχιστούν με την ίδια ένταση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθεί ολόκληρη η φετινή καλλιεργητική περίοδος.

Η αποστράγγιση των πλημμυρισμένων χωραφιών αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και απώλεια πολύτιμου χρόνου. Τα νερά της τάφρου καταλήγουν στον ποταμό Καλαμά, χωρίς ωστόσο να επαρκούν για την άμεση αποσυμφόρηση της περιοχής.