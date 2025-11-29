Η σφοδρή κακοκαιρία Adel προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στη Σαντορίνη προχθές το βράδυ (27/11)  με έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν πολλές περιοχές του νησιού. Από νωρίς το πρωί τα συνεργεία του Επαρχείου και του Δήμου βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών.

Αυτοκίνητα βουτηγμένα στη λάσπη

Στην περιοχή Αθηνιό, τμήματα του βουνού υποχώρησαν λόγω της έντονης βροχής, προκαλώντας κατολισθήσεις και φράζοντας τον δρόμο προς το λιμάνι. Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην περιοχή κοντά στο Οινοποιείο Αργυρού, όπου μηχανήματα προσπαθούν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες χώματος και πέτρας.

Κατολισθήσεις από το βουνό της περιοχής και βράχοι πεσμένοι στους δρόμους

Δραματική ήταν η κατάσταση στο Εμπορείο, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν πέντε αυτοκίνητα, αφήνοντάς τα διάσπαρτα στον δρόμο, κάποια κατεστραμμένα, άλλα καλυμμένα με λάσπη και φερτά υλικά. Η γνωστή διασταύρωση «Αμαρτία», που συνδέει Πύργο και Εμπορείο, πλημμύρισε για ακόμη μία φορά, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και αυξάνοντας τους κινδύνους για τους οδηγούς.

Υπάλληλοι του δήμου εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών

Στον Πύργο, οι ζημιές ήταν επίσης εκτεταμένες. Δημοτικό τοιχίο υποχώρησε λόγω διάβρωσης από το νερό και μέρος του έπεσε πάνω σε κοντινή κατοικία, προκαλώντας σοβαρές φθορές. Οι εικόνες από το σημείο αναδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σε κάποια σημεία οι κάτοικοι δε μπορούν να βγουν έξω από τα σπίτια τους

Παρά τα μεγάλα προβλήματα, οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Δεκάδες συνεργεία επιχειρούν στα κρίσιμα σημεία, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και να μειώσουν τον κίνδυνο νέων καταπτώσεων.

