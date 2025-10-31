Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένταση δημιουργήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31/10, στα Εξάρχεια μετά την πορεία στο κέντρο της Αθήνας που διοργανώθηκε στη μνήμη του 26ρονου αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη που έχασε τη ζωή του πριν έναν χρόνο από έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας από αναρχικές συλλογικότητες και αλληλέγγυους και ενάντια στις διώξεις και τις προφυλακίσεις που ακολούθησαν την έκρηξη στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ χτυπούν ΑΜΕΑ

Στη «Ζούγκλα» έφτασε και μία σοβαρή καταγγελία από κάτοικο των Εξαρχείων ο οποίος μας ανέφερε πως λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ, αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν χωρίς κανέναν λόγο σε νεαρά άτομα που απλά στέκονταν ή βρίσκονταν σε καταστήματα εστίασης στη συμβολή των οδών της Μεσολογγίου και Κολέττη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο οι αστυνομικοί ρίχνουν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης συνοδείας ξύλου στον κόσμο, ενώ δεν διστάζουν να χτυπήσουν βάναυσα τον νεαρό ΑΜΕΑ – παρόλο που ο ίδιος τους πληροφορεί για την κατάστασή του με αποτέλεσμα να φύγει από τη θέση του το τεχνητό μέλος, με τον ίδιο να βρίσκεται στο έδαφος δεχόμενος τα χτυπήματα των αστυνομικών.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι αστυνομικές δυνάμεις χωρίς να έχει υπάρξει πριν καμία πρόκληση από πλευράς των διαδηλωτών, επιτέθηκαν στην πορεία όταν αυτή έστριψε προς την περιοχή των Εξαρχείων με δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και γκλοπ και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έγιναν τουλάχιστον 14 προσαγωγές ατόμων, ενώ λίγο αργότερα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης που καλέστηκε για τους συλληφθέντες έξω από τη ΓΑΔΑ, οι αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν ξανά στους συγκεντρωμένους ώστε να τους διαλύσουν.