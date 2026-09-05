Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 21:00, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, πέντε Ι.Χ. αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε σφοδρή καραμπόλα στο 117ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου, στα όρια των νομών Βοιωτίας και Φθιώτιδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Αθήνα.

Ο απολογισμός της πολλαπλής σύγκρουσης, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κάνει λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Η κατάσταση του ενός εκ των τραυματιών κρίνεται σοβαρή.

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των θυμάτων. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν διασωστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τα κλιμάκια της Θήβας και της Αταλάντης, ωστόσο η συνδρομή τους δεν κατέστη αναγκαία, καθώς οι τραυματίες είχαν ήδη απεγκλωβιστεί από τις παραμορφωμένες λαμαρίνες των οχημάτων τους.

Λόγω του ατυχήματος, δημιουργήθηκε τεράστιο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα, με τα οχήματα να σχηματίζουν μεγάλες ουρές.

Για τη διαχείριση της κατάστασης και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κινητοποιήθηκαν περιπολικά από τα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Βοιωτίας, συνεπικουρούμενα από δυνάμεις της Τροχαίας Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρεί ειδικός γερανός προκειμένου να απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα και να αποδοθεί ξανά ολόκληρο το οδόστρωμα στην κυκλοφορία.