Οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών έχουν σημειώσει ένταση και επεισόδια. Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αγρότες και δύο αστυνομικοί, ενώ και έγιναν τρεις συλλήψεις.

Μια από τις τρεις συλλήψεις ήταν και ο γνωστός αγροτοσυνδιαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος. Συγκλονιστική είναι η καταγγελία του στο onlarissa.gr.

O κ. Σιδερόπουλος δηλώνει ότι δέχθηκε επίθεση από αξιωματικό της αστυνομίας και μάλιστα δύο φορές. Με τη δεύτερη να είναι η πλέον βάρβαρη αφού όπως καταγγέλλει ο αγροτοσυνδικαλιστής, δέχθηκε χτύπημα από το γόνατο του αστυνομικού με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σπασμένο πλευρό.

Αναλυτικά περιέγραψε ο Χρήστος Σιδηρόπουλος στο onlarissa.gr: «Κάναμε έναν διάλογο με τους αστυνομικούς να μη ρίξουν δακρυγόνα και κρότου λάμψης γιατί ο κόσμος είχε ήδη ανεβεί μετά τις κλούβες με τα πόδια στον δρόμο. Την ώρα που κάνουμε συζήτηση με τους απλούς αστυνομικούς δέχομαι μία επίθεση από έναν αξιωματικό. Ο άνθρωπος ήταν ακατανόητο αυτό που έκανε… με έπιασε από το λαιμό… του λέω τι κάνεις αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεννοηθούμε να ηρεμήσουμε. Εκείνη την ώρα με πιάνει από τον λαιμό με το χέρι, του χτύπησα το καπέλο – όχι στο πρόσωπο – και τα γυαλιά του έκαναν ένα σημάδι στο πρόσωπο. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο…

Στο δεύτερο επεισόδιο έρχεται, όταν είμαι στην κλούβα, με πιάνει πάλι από το λαιμό, με τραβάει μετά την κλούβα, με ρίχνει κάτω, με βάζει το γόνατο στο λαιμό και δέχομαι με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα. Αυτή τη στιγμή είμαι με κάταγμα στο νοσοκομείο στα πλευρά και με φοβερό πονοκέφαλο…»

Ακούστε όλα όσα περιγράφει ο κ. Σιδερόπουλος:

Πηγή: Onlarissa.gr