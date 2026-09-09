Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία, με αναφορές σε βιασμούς, ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, καθώς και χειριστικές συμπεριφορές, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η καταγγελία αφορά άνδρα που η ίδια η καταγγέλλουσα κατονομάζει ως «Μ.» και έχει δημοσιευθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Το περιεχόμενο είναι ιδιαίτερα σκληρό και για τον λόγο αυτό αποφεύγεται η αναπαραγωγή των πιο ωμών περιγραφών.

Η γυναίκα, μητέρα παιδιού και μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, περιγράφει μια περίοδο κατά την οποία βρισκόταν σε εξαιρετικά ευάλωτη ψυχολογική και οικονομική κατάσταση. Όπως υποστηρίζει, όλα ξεκίνησαν το 2022, όταν γνώρισε τον «Μ.», αναζητώντας παράλληλα τρόπους να αλλάξει επαγγελματική πορεία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αρχικά ο άνδρας εμφανίστηκε πρόθυμος να τη βοηθήσει επαγγελματικά. Η επικοινωνία τους μεταφέρθηκε σταδιακά στα διαδικτυακά μηνύματα, ενώ εκείνος φέρεται να της έδινε συμβουλές και να την ενθάρρυνε στις προσπάθειές της.

Η ίδια, όπως αναφέρει, εξέλαβε αυτή τη συμπεριφορά ως ειλικρινές ενδιαφέρον και πίστεψε ότι είχε απέναντί της έναν άνθρωπο που ήθελε να τη στηρίξει.

Η κατάσταση, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την καταγγέλλουσα, άλλαξε όταν ο «Μ.» της πρότεινε να συναντηθούν για καφέ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως υποστηρίζει, η συζήτηση πήρε διαφορετική τροπή, με υπονοούμενα που την έφεραν σε δύσκολη θέση.

Η ίδια περιγράφει πως, εξαιτίας της χαμηλής αυτοεκτίμησης και της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν τότε, δυσκολεύτηκε να ερμηνεύσει τα σημάδια που την ανησυχούσαν.

Όπως καταγγέλλει, μετά τον καφέ, όταν τον βοήθησε να επιστρέψει στο σπίτι του λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε, εκείνος φέρεται να προχώρησε σε ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι «πάγωσε» και δεν αντέδρασε, ενώ προσπάθησε να απομακρυνθεί από την κατάσταση.

«Έπεισα τον εαυτό μου πως έφταιγα εγώ»

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσκολευόταν ακόμη και η ίδια να αποδεχθεί αυτό που, όπως λέει, είχε συμβεί.

Περιγράφει έναν φαύλο κύκλο στον οποίο, σύμφωνα με την αφήγησή της, η κακοποιητική συμπεριφορά συνυπήρχε με λόγια τρυφερότητας, κολακείας και ενδιαφέροντος.

Όπως υποστηρίζει, άρχισε να πιστεύει ότι υπήρχε μεταξύ τους σχέση και ότι οι συμπεριφορές του στο σεξ αποτελούσαν δήθεν έκφραση έλξης. Κάθε φορά που συνέβαινε κάτι που την ενοχλούσε, όπως αναφέρει, έβρισκε μια δικαιολογία για να το προσπεράσει.

Παράλληλα, περιγράφει μια σχέση στην οποία φέρεται να είχε αναλάβει σημαντικό πρακτικό και οικονομικό βάρος. Υποστηρίζει ότι συχνά τον μετέφερε με το αυτοκίνητό της, τον περίμενε να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του και τον πήγαινε όπου χρειαζόταν, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις.

Κατά την ίδια, ο «Μ.» γνώριζε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ενώ, όπως καταγγέλλει, δεν ενδιαφερόταν για τα έξοδα που επωμιζόταν η ίδια.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε χρηματικό ποσό που, όπως υποστηρίζει, του δάνεισε προκειμένου να μπορέσει να παραλάβει τη μηχανή του από συνεργείο. Η ίδια λέει ότι χρειάστηκε να περάσουν περίπου τρία χρόνια και να παρέμβει τρίτο πρόσωπο για να επιστραφούν τα χρήματα.

«Είχα γίνει το πιόνι του»

Η καταγγέλλουσα περιγράφει στη συνέχεια έναν μηχανισμό ελέγχου που, όπως υποστηρίζει, σταδιακά την έκανε να αισθάνεται ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Όταν, σύμφωνα με την αφήγησή της, επιχειρούσε να διαφωνήσει μαζί του, εκείνος φέρεται να απομακρυνόταν ή να κρατούσε εχθρική στάση, με αποτέλεσμα η ίδια να αισθάνεται ενοχές και να θεωρεί ότι τον είχε στενοχωρήσει.

Σήμερα, όπως λέει, αντιλαμβάνεται ότι φοβόταν τον συγκεκριμένο άνθρωπο πολύ περισσότερο απ’ όσο μπορούσε τότε να παραδεχθεί.

Η ίδια χαρακτηρίζει όσα υποστηρίζει ότι υπέστη ως συστηματική σωματική και ψυχολογική κακοποίηση και περιγράφει τον εαυτό της ως ένα ιδιαίτερα ευάλωτο άτομο που, κατά την άποψή της, αποτέλεσε εύκολο στόχο.

Η καταγγελία για τη συναίνεση

Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, η γυναίκα υποστηρίζει ότι ουδέποτε συναίνεσε στις πράξεις που περιγράφει και ότι ο «Μ.» δεν φέρεται να ενδιαφέρθηκε να γνωρίζει αν εκείνη επιθυμούσε ή όχι όσα συνέβαιναν.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η κατάσταση συνεχίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο φόβος, οι ενοχές και η ντροπή την εμπόδιζαν να μιλήσει.

«Μου πούλησε έρωτα και κολακεία»

Στο τέλος της καταγγελίας της επιχειρεί να εξηγήσει πώς οδηγήθηκε σε μια κατάσταση την οποία, όπως λέει, αρχικά δεν μπορούσε καν να φανταστεί.

Υποστηρίζει ότι δεν τον έβλεπε εξαρχής ως πιθανό σύντροφο και ότι αυτό που αναζητούσε εκείνη την περίοδο ήταν κυρίως ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να εμπιστευθεί.

Όπως περιγράφει, εκείνος εμφανίστηκε με ενδιαφέρον, κολακεία και λόγια που την έκαναν να αισθανθεί ότι κάποιος νοιαζόταν για εκείνη. Η ίδια συνδέει αυτή τη διαδικασία με αυτό που περιγράφει ως «τραυματικό δεσμό», δηλαδή μια σχέση στην οποία η κακοποίηση εναλλάσσεται με φαινομενική τρυφερότητα και δημιουργεί έναν ιδιαίτερα δύσκολο κύκλο εξάρτησης.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι έζησε επί χρόνια με φόβο, ενοχές και ντροπή, χωρίς να τολμά να αποκαλύψει όσα καταγγέλλει.

Το μήνυμα με το οποίο κλείνει την αφήγησή της είναι ξεκάθαρο: η ευθύνη για τη βία δεν ανήκει στο θύμα και ο φόβος, όπως υποστηρίζει, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει πλευρά.

Η σοβαρότητα των καταγγελιών καθιστά αυτονόητη την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές και για ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της καταγγέλλουσας, χωρίς να προδικάζεται η ενοχή οποιουδήποτε προσώπου πριν από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για την υπόθεση

Στην υπόθεση τοποθετήθηκε δημόσια και η σχολιάζοντας την καταγγελία και όσα περιγράφονται σε αυτήν. Με δημόσια παρέμβασή της, αναφέρθηκε στη σοβαρότητα των καταγγελιών, αλλά και στην ανάγκη να μην υπάρχει σιωπή απέναντι σε περιστατικά έμφυλης βίας και κακοποίησης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σε ζητήματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας δεν υπάρχουν «δικοί σας» και «δικοί μας».

Η ανώνυμη καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε μέσω του #Indymedia είναι ανατριχιαστική. Χρειάστηκε να βάλω μεγάλη δύναμη για να τη διαβάσω ως το τέλος.

Όμως, η αριστερή ταυτότητα, η αντιφασιστική δράση και τα κινηματικά παράσημα δεν αποτελούν συγχωροχάρτι. Το αντίθετο. Σε πολιτικό αλλά και ηθικό επίπεδο, καθιστούν την αντίφαση ακόμη πιο κραυγαλέα: δεν μπορείς να επικαλείσαι την ισότητα, την αλληλεγγύη και την ελευθερία και την ίδια στιγμή να παραβιάζεις το σώμα και την αυτοδιάθεση μιας γυναίκας.

Ο φεμινισμός μας δοκιμάζεται ακριβώς εκεί: όταν η καταγγελία αγγίζει κάποιον από τον δικό μας πολιτικό χώρο.

Καμία συγκάλυψη.

Καμία σιωπή.

Καμία κομματική ή κινηματική ασυλία.

Γιατί σε μια εποχή όπου άλλοι συγκαλύπτουν τους ομοϊδεάτες του βιαστές και παιδοβιαστες, οι δικές μας αρχές δεν αλλάζουν ανάλογα με το ποιος κάθεται δίπλα μας ή απέναντί μας.

Καμία ανοχή.

Για κανένα κερατά.»

Η παρέμβασή της έρχεται την ώρα που η συγκεκριμένη καταγγελία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το περιεχόμενό της να έχει ήδη ανοίξει νέα συζήτηση γύρω από τη συναίνεση, την κακοποίηση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται δημόσια τέτοιες υποθέσεις.