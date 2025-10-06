Σοβαρά εγκαύματα υπέστη ένα βρέφος στην Μυτιλήνη, όταν κατά λάθος χύθηκε επάνω του καυτό τσάι από δίσκο σερβιτόρας, σε κατάστημα εστίασης στο λιμάνι του νησιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (04/10), όταν το ρόφημα έπεσε στο παιδί, το οποίο βρισκόταν σε καρότσι μαζί με τους γονείς του.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και με εξειδικευμένη φροντίδα.

Η 20χρονη εργαζόμενη συνελήφθη από τις Αρχές, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.

Αντιμετωπίζει την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, βάσει του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.