Περιστατικό ρατσιστικής και λεκτικής βίας από εκπαιδευτικό σε βάρος 13χρονης μαθήτριας με καταγωγή από την Κένυα, σημειώθηκε στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής.

Η καθηγήτρια φέρεται να απηύθυνε προσβλητικές εκφράσεις στη μαθήτρια και να πέταξε το κολατσιό της στο έδαφος.

Οι μαθητές, διαμαρτυρόμενοι έντονα για το περιστατικό, προχώρησαν σε κατάληψη του σχολικού τους συγκροτήματος.

Η υπόθεση παίρνει σοβαρές διαστάσεις, καθώς σε βάρος της εκπαιδευτικού έχει κινηθεί τέσσερις φορές Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και έχει γίνει παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για προηγούμενα περιστατικά.

Η νέα καταγγελία για ρατσιστική συμπεριφορά

Το νέο περιστατικό, σημειώθηκε στους χώρους του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής και αφορά μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου με καταγωγή από την Κένυα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα της 13χρονης, η εκπαιδευτικός απευθύνθηκε στη μαθήτρια με απαξιωτικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, λέγοντάς της χαρακτηριστικά:

«Εσύ είσαι μαύρη, δεν είσαι από εδώ, να πας στη χώρα σου».

Παράλληλα, στην ίδια αναφορά σημειώνεται ότι η καθηγήτρια άρπαξε το πακέτο με τα πατατάκια που κρατούσε η 13χρονη, το πέταξε στο πάτωμα και απαίτησε από τη μικρή μαθήτρια να το μαζέψει.

Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε την άμεση συμπαράσταση των συμμαθητών της, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη του σχολείου.

Το επιβαρυμένο παρελθόν της καθηγήτριας

Όπως αποκαλύπτεται, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού έχουν διενεργηθεί τέσσερις Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ) και έχει παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο έπειτα από αναφορές μαθητών, γονέων και συναδέλφων της.

Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2025, η καθηγήτρια είχε απασχολήσει ξανά με άλλη ρατσιστική συμπεριφορά της.

Η μητέρα μιας 12χρονης μαθήτριας με σάρκωμα Ewing, η οποία φέρει ανισοσκελία 7,5 εκατοστών, είχε καταγγείλει ότι η καθηγήτρια χλεύασε το γεγονός ότι η κόρης της κουτσαίνει και αμφισβήτησε την ανάγκη της να χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα.

Η υπόθεση είχε οδηγήσει τότε σε προσωρινή τρίμηνη μετακίνηση της εκπαιδευτικού στο 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής, ωστόσο η επιστροφή της στη σχολική μονάδα τη φετινή χρονιά προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες.

Τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες αναφοράς τέτοιου είδους περιστατικών.

Ειδικότερα η ψηφιακή πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr, επιτρέπει σε μαθητές, γονείς και κηδεμόνες να υποβάλλουν αναφορές για περιστατικά βίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η ρατσιστική συμπεριφορά.

Οι μαθητές και οι γονείς του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής ζητούν την πλήρη ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, αλλά και την παρέμβαση των Αρχών, ώστε να διασφαλιστεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον.