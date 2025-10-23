Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με θύμα έναν εργαζόμενο, το χέρι του οποίου εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι όταν ο 50χρονος, περίπου, άνδρας την ώρα που εργαζόταν σε επιχείρηση στην περιοχή του Άη Γιάννη στον Χωστό, το χέρι του εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές, στο χέρι του 50χρονου καρφώθηκε ένα σίδερο, με αποτέλεσμα να σημάνει «συναγερμός».

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, μεταξύ των οποίων και ΕΜΑΚ, οι οποίοι ξεκίνησαν τη διαδικασία απεγκλωβισμού του άτυχου εργαζομένου.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ επιχειρούν με εργαλεία να κόψουν το σίδερο από το μηχάνημα, προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο 50χρονος και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια οι γιατροί να προχωρήσουν στην ασφαλή αφαίρεσή του με χειρουργική επέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ έχει ενημερωθεί και η αστυνομία.

Πηγή: patris.gr

Π.Π.