Σε ακόμα μία άμεση εξιχνίαση ενός πολύ σοβαρού οπαδικού επεισοδίου, μετά τα πολύ σοβαρά επεισόδια που έγιναν την Κυριακή στο γήπεδο Σαραβαλίου, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφαλείας Πατρών.

Πιο συγκεκριμένα, στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς και του αθλητικού νόμου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 17χρονος οπαδός του Ολυμπιακού συνεπλάκη με έναν συνομήλικό του και έναν ακόμη 14χρονο οπαδό του Παναθηναϊκού, στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα.

Μετά από έντονη λογομαχία ο πρώτος έβγαλε μαχαίρι και στη συνέχεια τραυμάτισε τον 17χρονο οπαδό του Παναθηναϊκού στο λαιμό, ενώ μετά από την πράξη του εξαφανίστηκε.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ζαρουχλαιίκων και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ άμεσα από τους γιατρούς ενημερώθηκε η αστυνομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά το θύμα, φοβούμενο -όπως εξήγησε αργότερα σε αστυνομικούς- τους γονείς του, υποστήριξε ότι είχε αυτοτραυματιστεί μόλις όμως πήρε εξιτήριο κατέθεσε πως ο 17χρονος οπαδός του Ολυμπιακού τον τραυμάτισε με μαχαίρι στο λαιμό.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, προχώρησαν και στη σύλληψη του θύματος αλλά και του 14χρονου φίλου του με την κατηγορία της συμπλοκής, ενώ ο δράστης του οπαδικού επεισοδίου κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, λόγω του ότι το τραύμα που κατάφερε ήταν κοντά στην καρωτίδα.

Ο δράστης κατηγορείται ακόμη για παράβαση του νόμου περί όπλων και του αθλητικού νόμου.

Επίσης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων και οι γονείς των τριών ανηλίκων.

Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πηγή: tempo24.news

Επιμέλεια: Π.Π.