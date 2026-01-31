Άλλο ένα περιστατικό βίας, εκτυλίχθηκε μεταξύ ανηλίκων χθες (30/1) στη Νεμέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο μαθητές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, η ένταση ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ δύο μαθητών, εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων, η διαφωνία συνεχίστηκε και εκτός σχολείου, όπου η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και οι ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους μαθητές, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από έναν άλλο συνομήλικό του και τρεις φίλους του.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νεμέας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο του Άργους. Παράλληλα, ένας ακόμη ανήλικος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νεμέας με ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε προσαγωγές των εμπλεκόμενων ανηλίκων, ενώ στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, συνελήφθησαν και οι γονείς τους. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.