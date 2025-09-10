Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Πειραιά, επί της οδού Μικράς Ασίας, πριν την έξοδο για Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δέκα ελαφρά τραυματίες. Όπως αναφέρουν πηγές του ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία τους.

Μονάδα του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο με τρία ασθενοφόρα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο του Πειραιά.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.