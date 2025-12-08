Φοβερό τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο νταλικών και την εμπλοκή ενός ακόμη ΙΧΕ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (8/12), στην Παλαιά Εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, έξω από την Αμφίκλεια και πριν την Κάτω Τιθορέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νταλίκα με πινακίδες Πολωνίας κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν από αδιευκρίνιστο λόγο έφυγε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα που οδηγούσε Έλληνας γύρω στα 60, ο οποίος κινούνταν προς Λιβαδειά.

Στη συνέχεια, η νταλίκα με τις ξένες πινακίδες δίπλωσε στη μέση του οδοστρώματος, περνώντας ξυστά από το ΙΧΕ που ήταν ακριβώς πίσω από την άλλη νταλίκα, και έπεσε τελικά πάνω σε άλλο αυτοκίνητο που ακολουθούσε αμέσως μετά, πριν καταλήξει στα χωράφια.

Από την πρώτη και σφοδρότερη σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του, ο Έλληνας οδηγός της δεύτερης νταλίκας, ενώ ελαφρά χτύπησε ο αλλοδαπός οδηγός. Ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκαν οι επιβάτες του ΙΧΕ, ενώ από θαύμα γλύτωσε και το αυτοκίνητο που ακολουθούσε την ελληνική νταλίκα.

Στην περιοχή επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, ενώ οι ουρές από τα οχήματα είναι ατελείωτες, σε σημείο που υπάρχει δυσκολία ακόμη και για την προσέγγιση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών οχημάτων.

Ο Έλληνας οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε από τους Πυροσβέστες του ΠΚ Αμφίκλειας για να διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας κι από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει χτυπήσει στα πόδια.

Πηγή: Lamiareport.gr