Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 8:30 το πρωί του Σαββάτου 23/8, στην Άνοιξη, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να πέσει επάνω σε άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος και κινούταν εκείνη τη στιγμή στον δρόμο.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός του ενός οχήματος το οποίο ήταν σταθμευμένο, ξεκίνησε χωρίς να ελέγξει εάν κινούταν στον δρόμο κάποιο άλλο όχημα, με συνέπεια να χτυπήσει με δύναμη το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος στο πίσω μέρος με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να χτυπήσει στα κολωνάκια που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια να ανατραπεί.

Από τη σύγκρουση και την ανατροπή δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ στο σημείο έσπευσε και η τροχαία όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.