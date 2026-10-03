Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο Δέλτα Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, συγκρούστηκαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας προσέκρουσε και έκοψε τέσσερις κολώνες φωτισμού.

Στο εσωτερικό του οχήματος εγκλωβίστηκαν δύο άτομα σοβαρά τραυματισμένα. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, η οποία απεγκλώβισε τους τραυματίες και τους παρέδωσε στο ΕΚΑΒ.