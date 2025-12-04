Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, λίγο πριν τις 6, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα την ανατροπή του τελευταίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τα εμπορεύματα που έπεσαν στον αυτοκινητόδρομο έχουν κλείσει και τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας καθώς συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής προσπαθούν να τα απομακρύνουν.

Στο σημείο, στο ύψος της Καλυφτάκη επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς οι ουρές των αυτοκινήτων είναι τεράστιες. Η κίνηση γίνεται μετά από ώρα από μία λωρίδα και τη ΛΕΑ.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας και προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Συνεργεία του δήμου έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν να καθαρίζουν τον δρόμο τόσο από τα μπάζα όσο και από λάδια που έπεσαν.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο είναι αρκετά μεγάλες καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Νέας Κηφισιάς μέχρι την Αττική Οδό.

Γερανός έφτασε επίσης στον Κηφισό ώστε να απομακρύνει το φορτηγό και να αποκατασταθεί το πρόβλημα.