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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας και όπως διαπιστώθηκε οι τέσσερις φέρουν σοβαρά τραύματα.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται.