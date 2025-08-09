Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου, στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Άργος Ορεστικό με τους Μανιάκους, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο όχημα επέβαιναν τρία νεαρά άτομα, ο άνδρας οδηγός και δύο γυναίκες, οι οποίοι είχαν κατεύθυνση προς το Άργος Ορεστικό.

Το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός του οχήματος, σε μια προσπάθεια να αποφύγει ένα μικρό γατάκι που πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα το ΙΧ να ακινητοποιηθεί σε παρακείμενο χωράφι. Αμέσως στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Καστοριάς για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τρεις επιβαίνοντες.

Οι τραυματίες, έχοντας τις αισθήσεις τους παρελήφθησαν από τα πληρώματα των ασθενοφόρων και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Τέλος, στο συμβάν βρέθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας Καστοριάς, οι οποίες προχώρησαν στην καταγραφή του περιστατικού και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.