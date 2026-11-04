Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην οδό Ηλιουπόλεως στο ύψος της Δάφνης.

Το ατύχημα έγινε μεταξύ μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου που διέσχιζε τη λεωφόρο κάθετα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε να παραλάβει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του άνδρα.

Παράλληλα, λόγω του τροχαίου ατυχήματος, η κίνηση στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.