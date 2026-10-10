Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί του Σαββάτου (10/10) στην περιοχή της Λαμίας, στο ύψος του Ριζάκου μετά τον κόμβο της Ξηριώτισσας.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγροτικό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Και τα δύο οχήματα είχαν κατεύθυνση προς Δομοκό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγροτικό όχημα, που προπορευόταν, ενώ αρχικά έστριψε στα δεξιά, στη συνέχεια επιχείρησε να κατευθυνθεί αριστερά, με αποτέλεσμα το δεύτερο όχημα που ακολουθούσε να συγκρουστεί μαζί του και στη συνέχεια να ανατραπεί.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δευτέρου οχήματος, 21 ετών, που διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr