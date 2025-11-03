Μετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις 8.30 μ.μ. στη Λάρισα, και ειδικότερα στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθήνας, στο ύψος της Βιοκαρπέτ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός σε αστυνομία και ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Τροχαία προέβη σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς στο οδόστρωμα έπεσαν λάδια και καύσιμα, μετά την σφοδρή σύγκρουση, η οποία έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Δύο τραυματίες σοβαρά και δύο σε πιο ελαφριά κατάσταση μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

