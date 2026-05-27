Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Πεντέλης στα Βριλήσσια, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το αυτοκίνητο κινείτο στο ρεύμα ανόδου προς Πεντέλη, όταν ο οδηγός ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να ανέβει στη διαχωριστική νησίδα, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να διανύσει περίπου 20 μέτρα, ακολουθώντας ανεξέλεγκτη πορεία.

Αρχικά προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ και στη συνέχεια καρφώθηκε σε δέντρο, δίπλα στη μάντρα παλιού πρατηρίου καυσίμων.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο χρειάστηκε να κόψουν κλαδιά δέντρου προκειμένου να δημιουργήσουν δίοδο, να προσεγγίσουν με ασφάλεια το κατεστραμμένο όχημα και να ξεκινήσουν τη διαδικασία απεγκλωβισμού.

Οι δύο νεαροί ανασύρθηκαν επιτυχώς από το αυτοκίνητο, παρελήφθησαν άμεσα από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο.