Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (15/12) στη λεωφόρο Σούδας, στα Χανιά.

Πεσμένη μηχανή έπειτα από τη σύγκρουση

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής να τραυματιστεί και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Το αγροτικό όχημα σταμάτησε λίγα μέτρα πιο πέρα μετά τη σύγκρουση

Ο οδηγός του αγροτικού οχήματος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και μάλιστα, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από περαστικούς.

Εικόνα από το τροχαίο ευτυχώς χωρίς θύματα

Άμεσα στο σημείο έφτασε η Τροχαία Χανίων, η οποία οδήγησε τον οδηγό στο Αστυνομικό Μέγαρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον τραυματισμένο αναβάτη του δικύκλου. Λόγω του ατυχήματος προκλήθηκε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, με τα οχήματα να σχηματίζουν μεγάλες ουρές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός της μηχανής έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου γίνεται αξιολόγηση της κατάστασής του

 

