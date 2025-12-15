Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (15/12) στη λεωφόρο Σούδας, στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής να τραυματιστεί και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός του αγροτικού οχήματος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και μάλιστα, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από περαστικούς.

Άμεσα στο σημείο έφτασε η Τροχαία Χανίων, η οποία οδήγησε τον οδηγό στο Αστυνομικό Μέγαρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον τραυματισμένο αναβάτη του δικύκλου. Λόγω του ατυχήματος προκλήθηκε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, με τα οχήματα να σχηματίζουν μεγάλες ουρές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.