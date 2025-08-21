Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει τις τελευταίες ώρες στην Ελλάδα ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood, ιδρυτής της Fintech εταιρείας Volt και Διευθύνων Σύμβουλος της Velocity, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Greenwood βρισκόταν για διακοπές στο νησί, όταν το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) τραυματίστηκε βαριά, οδηγώντας τετράτροχη μηχανή, τύπου «γουρούνα».

Το ατύχημα του προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα στο κάτω μέρος του σώματός του, ενώ λίγο αργότερα υπέστη και έμφραγμα, την ώρα που βρισκόταν ήδη στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου του παρασχέθηκαν, οι πρώτες βοήθειες.

Η σύντροφός του ειδοποίησε την ιδιωτική ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία κινητοποίησε ελικόπτερο με ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να αναλάβει τη μεταφορά του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι γιατροί που έφτασαν στο νησί, έκριναν ότι η κατάστασή του ήταν τόσο κρίσιμη, ώστε δεν μπορούσαν να εγγυηθούν ασφαλή μεταφορά, με αποτέλεσμα να αρνηθούν να τον παραλάβουν.

Όπως φέρεται να δήλωσαν, η διακομιδή ενείχε εξαιρετικά υψηλό ρίσκο και οι πιθανότητες επιβίωσης θεωρούνταν ελάχιστες.

Τη λύση τελικά έδωσε το ΕΚΑΒ, που οργάνωσε αεροδιακομιδή με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος.

Ο 50χρονος επιχειρηματίας, μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα.

Παρά τη βελτίωση της κλινικής εικόνας του, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το περιστατικό αναφέρθηκε και από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σε τηλεοπτική του εμφάνιση την Πέμπτη 21/08.

Ο υπουργός, χωρίς να κατονομάσει τον Greenwood, περιέγραψε την άρνηση της ιδιωτικής ασφάλισης, να αναλάβει τη διακομιδή, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Όπως ανέφερε, κατά την πτήση του ΕΚΑΒ χρειάστηκε να γίνει ανάταξη δύο φορές, γεγονός που καταδεικνύει τη δραματικότητα της κατάστασης.

Ποιος είναι ο Tom Greenwood

Ο Tom Greenwood, είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους επιχειρηματίες στον χώρο των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών (fintech) στην Ευρώπη.

Το 2019 ίδρυσε τη Volt, μια startup με έδρα το Λονδίνο που ειδικεύεται σε real-time πληρωμές και τραπεζικές συναλλαγές μέσω open banking.

Σε διάστημα μόλις λίγων ετών, η Volt εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παρόχους στον χώρο, με παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Πριν από τη Volt, ο Greenwood είχε ιδρύσει την IFX Payments, μία ακόμα επιτυχημένη fintech εταιρεία, η οποία δραστηριοποιήθηκε σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, με δισεκατομμύρια σε όγκο συναλλαγών.

Το όνομά του είναι συνυφασμένο με την καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα και τη διάδοση του open banking ως μιας νέας, διαφανούς και άμεσης μορφής τραπεζικής συναλλαγής, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για καταναλωτές.