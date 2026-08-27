Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) στη Νάξο, με έναν άνδρα να τραυματίζεται σοβαρά, καθώς παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο συνέβη στον κεντρικό δρόμο Χώρας – Αγίου Προκοπίου – Αεροδρομίου, στο ύψος του ξενοδοχείου Princess Of Naxos.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες ανθρώπων, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού.

Σφοδρή η σύγκρουση

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο πεζός να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και στο πόδι. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Νάξου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε επίσης την ισορροπία του και έπεσε από τη μηχανή, ωστόσο, δεν τραυματίστηκε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: cyclades24