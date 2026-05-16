Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/05) στη Σκιάθο.

Κατά τις 15:00, ο οδηγός ενός μαύρου οχήματος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στην περιοχή «Βασιλιάς» σε στροφή. Αρχικά έπεσε πάνω σε κράσπεδο, τραυματίζοντας σοβαρά την συνοδηγό, αλλά και τον ίδιο, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε πάνω σε πόρτα ξενοδοχειακής μονάδας.

Στο σημείο έσπευσαν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο από τους γιατρούς να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής.

Στις 20.20 με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας αναχώρησε το C-130 με προορισμό την Ελευσίνα και από εκεί με το ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο οι δύο πολυτραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος οδηγός βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού φέρεται να έχει σπασμένα πλευρά και τραύματα στον θώρακα. Η κατάσταση της υγείας της συζύγου του και συνοδηγού του οχήματος είναι πιο σταθερή.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.