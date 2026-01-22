Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την είσοδο για τον Περιφερειακό.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thestival, περίπου στις 16:35, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Δείτε βίντεο

Απεγκλωβισμός ενός ατόμου από την Πυροσβεστική

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει έναν από τους τραυματίες που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο. Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με δύο οχήματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από ΕΙΧ όχημα με χρήση διασωστικής σειράς και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στη Δ.Ε. Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 22, 2026

Με πληροφορίες από thestival, rthess