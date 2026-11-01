Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα στην Αττική Οδό, στο ύψος της Παιανίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και στο διαχωριστικό διάζωμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Ο 49χρονος άνδρας ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του.

Λόγω του τροχαίου, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα, ωστόσο στη συνέχεια η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.