Ένα άτομο έχασε τη ζωή του κaι ένα ακόμη τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 7:50 το πρωί της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Η πυροσβεστική ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του ένα νεαρό άτομο από τα συντρίμμια αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη στο δυστύχημα. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, πρόκειται για 24χρονο, ενώ κατά την ίδια ενημέρωση, άνδρας (γύρω στα 60 έτη) διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία ανέφεραν ότι δύο οχήματα που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που κινούνταν προς Καβάλα.

Η κίνηση στην περιοχή διεξάγεται μέχρι αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες, δημιουργώντας μποτιλιάρισμα τόσο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όσο και στο ρεύμα προς Καβάλα.

Ο τραυματίας, άνδρας περίπου 58-60 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Οι πυροσβέστες, που έφτασαν στο σημείο με 12 άντρες και τέσσερα οχήματα, απεγκλώβισαν τον 24χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα.

Το δυστύχημα έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα και η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε για αρκετές ώρες.