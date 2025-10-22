Επιμέλεια: Γ.Κ.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στις 12:30 περίπου στο 35,5 χλμ. της οδού, στο ύψος της Αγίας Αναστασίας, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό, το οποίο οδηγούσε 42χρονος, και στη συνέχεια με ένα δεύτερο ΙΧ που οδηγούσε 42χρονη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο 69χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή του.

Πηγή: thestival.gr