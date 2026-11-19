Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στο φαράγγι της Κλεισούρας, στο ύψος του κόμβου Χρυσοβέργι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διενεργεί η Τροχαία Μεσολογγίου.

Βίντεο από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος:

Πηγή: nafpaktianews.gr